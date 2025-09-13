◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１３日・東京ドーム）現役ドラフトで巨人から阪神に移籍した畠世周投手が５回から３番手でマウンドに上がり、２イニングを１安打無失点に抑えた。移籍後初の古巣戦。５回は１死から岸田に中前打を浴びたが、中山を二ゴロ併殺打。６回も１死から浦田に四球を出した後、代打・大城を二ゴロ併殺打に仕留めた。