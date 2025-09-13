■これまでのあらすじ「子どもがいない人生は不幸だ！」と声を大にして主張したばかりにSNSで炎上。心配して駆けつけてくれた友人たちとも揉めてしまった主人公。一見、自分本位な言動が目につくが、友人たちによると以前はそのようなことをするタイプではなかったという…■布団のなかで反省会■後悔がどんどん大きくなる■とにかく謝りたい■そういえば例の投稿は？友人たちとのことで頭がいっぱいだった主人公。投稿が炎上して