１２日、中国文化・観光産業博覧会の会場。（武漢＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢9月13日】中国湖北省武漢市で12日、「2025中国文化・観光産業博覧会」が開幕し、国内2千社余りと海外旅行業者50社が集まった。「文化と観光の融合を深め、素晴らしい生活を楽しむ」をテーマに、3日間の日程で開かれる。１２日、中国文化・観光産業博覧会で体験プログラムを楽しむ来場者。（武漢＝新華社記者／伍志尊）１２日、中国文化・観光