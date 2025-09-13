【新華社北京9月13日】中国北京市の首鋼園で14日まで、サービス産業の見本市「2025年中国国際サービス貿易交易会」が開かれている。国内外から多くの来場者や専門家が訪れ、各展示館で交流を深めている。今回は約2千社が出展し、85の国と国際機関がブースを設置。テーマはスマート技術によるサービス貿易の発展で、世界各地から最新の成果やサービスモデルが紹介されている。110社が190を超える新たな製品や成果を発表した。