１２日、マインルライジンガー外相（右）と握手を交わす王毅氏。（ウィーン＝新華社記者／賀燦鈴）【新華社ウィーン9月13日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は12日、オーストリアの首都ウィーンで同国のマインルライジンガー外相と会談した。