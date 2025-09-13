8月6日に1軍登録を抹消されていたオリックスの山崎颯一郎が久々の1軍昇格を果たした。23年のパ・リーグ優勝胴上げ投手もここ2年間は力を発揮できずじまい。今季は開幕1軍入りを果たすも1勝1敗、防御率5・12。それでも今回の降格後はウエスタン戦10試合連続無失点と結果をしっかり積み重ねてきた。レギュラーシーズンも残り18試合。満を持しての復帰となる。