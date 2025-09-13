広島５―０中日（セ・リーグ＝１３日）――広島のファビアンが五回に自慢のパワーを見せつけた。二死一塁で甘く入ったカーブを打った瞬間、自軍ベンチへ笑顔を見せてスタンドインを確信。高く上がった打球は左翼席上段へ飛び込む１６号２ランとなった。「やっと来た甘いボールに良い反応ができた。しっかり自分のスイングができて完璧だった」と納得の表情を浮かべた。