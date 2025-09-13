歌手の美川憲一さんが１３日、不整脈の一種である「洞不全症候群」に伴う手術のため今月末まで休養すると発表した。所属事務所によると、美川さんは８月にめまいなどがあり、今月に入って医療機関で精密検査を受けたところ、洞不全症候群が判明。入院し、１１日にペースメーカーの取り付け手術を行った。１週間程度で退院する予定という。