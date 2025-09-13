東京六大学野球秋季リーグは13日、神宮球場で開幕して1回戦2試合が行われ、4連覇を狙う早大が先勝した。慶大―法大は引き分けた。早大は八回に3点を勝ち越し、6―3で東大を振り切った。エース伊藤樹は8回12奪三振で通算20勝目。7点を先取された慶大は終盤に猛反撃し、7―7の引き分けに持ち込んだ。