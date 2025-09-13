【マニラ共同】バレーボール男子の世界選手権は13日、マニラで1次リーグが行われ、G組の日本はトルコとの初戦に0―3で完敗した。第1セットは相手の強いサーブに押されて19―25で失うと、競り合いに持ち込んだ第2セットも23―25で落とした。第3セットも宮浦（名古屋）ら攻撃陣が続けざまにブロックを受け、押し切られた。G組のもう1試合はカナダが3―1でリビアに勝った。大会は32チームが8組に分かれて1次リーグを戦い、各組2