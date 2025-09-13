二宮和也さんが、映画『8番出口』大ヒット御礼舞台挨拶に登壇しました。【写真を見る】【二宮和也】「岡田准一ってやっぱり強い」撮影を振り返る「自分は水に吹っ飛ばされたり」多くの観客が集まり全国143館で生中継が行われる中、二宮さんは“本物だよ！”と、お茶目に挨拶。たった1人での舞台挨拶に、“やるしかないんだな”と、意気込んでいました。 二宮さんは、“ぼく史上、もっとも変わっている話”と、話すなど、映画