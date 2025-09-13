元SKE48の松井珠理奈さんが、10年ぶり2冊目となる写真集「アイヲシル」発売記念イベントに登壇しました。【写真を見る】【松井珠理奈】結婚は30歳くらい？独立を果たし “自分で人生の舵をとれるようになったので結婚も自分で決めたい” タイトル「アイヲシル」について聞かれた松井さんは “結構自然体な自分を撮っていただきたいという気持ちがあった。アイドル時代は「こうでなきゃいけない」みたいな感じで、プレッシャーを