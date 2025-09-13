「BCNランキング」2025年9月1日〜7日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZAゲーミングモニターRM-G276N（TVS REGZA）2位Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQiC34WQBA-RGGL（Xiaomi）3位MOBIUZ EX251EX251（BenQジャパン）4位VA249HGVA249HG（ASUS）5位AOC 24G42E/1124G42E/11（TPV Technology）6位REGZAゲーミングモニターRM-G245N（TVS REGZA）7位