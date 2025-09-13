J２の北海道コンサドーレ札幌は９月11日、公式YouTubeチャンネルで「【小野伸二O.N.O】神トラップ集」と題した動画を公開した。かつて札幌でもプレーした小野氏は、24年から古巣の「One Hokkaido Nexus Organizer（O.N.O）」として活動。トレーニングに参加した45歳が、次々と華麗なトラップを披露してみせる。この投稿には、以下のような声が寄せられた。 「ずっと見てたい」「意味がわかりません。（褒め言葉）」「偉大