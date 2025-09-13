Photo: Bon-Masu 2024年10月12日の記事を編集して再掲載しています。 クルマをジムニーに降り変えて、はじめは車内が狭くて苦労するだろうなぁ〜と覚悟していました。が、リアの座席に置いた荷物にも手が届きますし、エアコンはよく効くし、なによりも狭い道が走りやすい。私にとっては、最適なサイズという事ですね。