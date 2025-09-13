大阪府の吉村洋文知事（50）が13日までに自身のインスタグラムを更新。お笑いタレントの明石家さんま（70）との2ショットを披露した。さんまは7日、大阪・関西万博のEXPOアリーナ「Matsuri」で行われた音楽と笑いのフェス「さんまPEACEFULPARK2025」に出演。吉村知事は「さんまさんが、大阪・関西万博を盛り上げてくれました、なう！」とつづると、Tシャツに赤のカジュアルなシャツ姿のさんまと、黒のTシャツ姿の自身の