元SKE48でフリーアナウンサーの柴田阿弥（32）が12日放送のABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演した。番組では、都内新築マンションの平均価格を紹介。1位千代田区は2億6939万円だった。出演者の住宅ジャーナリストは「必ずどこかで下がる。下がる時期が来る。経済合理性で。それが来年なのか分かりませんが、10年20年経ってみれば、あの時高かったねっていう時代が来ます」と話した。柴田は「