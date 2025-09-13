【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（9月12日・日本時間13日／サンフランシスコ）【映像】大谷、まさかの申告敬遠で見せた表情ドジャースの大谷翔平投手が2打席連続で申告敬遠され、敵地ながらブーイングが飛び交った。両者譲らず1ー1の同点で延長戦へ突入したこの試合。無死二塁から始まる延長10回表、大谷が先頭打者として打席に立った。しかし、ジャイアンツベンチは大谷を申告敬遠し、塁を埋めてベッツとの勝負