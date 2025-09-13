ハルウララが死んだことを受け、高知競馬場に設けられた献花台＝13日午後、高知市高知競馬で113連敗し、負け続けてもひたむきに走る競走馬として大ブームを起こしたハルウララが9日に死んだことを受け、高知競馬場（高知市）に設けられた献花台に13日、多くのファンが訪れ、「負け組の星」との別れを惜しんだ。献花台には現役時代の写真なども飾られた。ハルウララは1998年にデビューしたものの連戦連敗。ひたむきに走る姿が「