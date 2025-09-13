「巨人−阪神」（１３日、東京ドーム）昨オフに現役ドラフトで巨人から新加入した阪神の畠が、古巣を２回１安打無失点に抑えた。４点リードの五回、移籍後初めて東京ドームのマウンドへ。先頭の岡本は佐藤輝の好守に救われ三ゴロに。続く岸田には中前打を浴びたが、初回に満塁ホームランを放っていた中山を二塁への併殺打に仕留めた。六回も登板し、１死から浦田に四球を与えるも、代打・大城を併殺打に。今季初の回またぎ