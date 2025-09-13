韓国人気ガールズグループ・Ｉ．Ｏ．Ｉ（アイオーアイ）がデビュー１０周年を記念して、２０２６年に再結成プロジェクトを協議していると５月に報じられファンの期待が高まる中、メンバーのカン・ミナ（２５）は参加しない意思を示したと１３日、現地メディアのＭＫスポーツなどが報じた。Ｉ．Ｏ．Ｉは１６年４月、サバイバルオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１」から誕生した１１人組の期間限定グループで、絶大なる