２本の適時打で４打点の向上・滝＝大和◆向上１０−２中大付横浜（７回コールド）向上が中大横浜に七回コールド勝ち。右下手投げの相手先発を攻略し、平田監督は「（登板を）予想し、準備ができていた」と振り返った。４番滝が先制の２点適時打を含む２安打４打点。初回無死満塁の好機では、追い込まれながらも「スライダーをうまく前でさばくことができた」と左翼線へ運んだ。４強入りした今夏の神奈川大会でベンチ入りした