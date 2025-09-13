陸上の世界選手権男子マラソン（１５日号砲）のオンライン会見が１３日に行われ、選手２人が意気込みを語った。吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）は昨年の福岡国際マラソン（１２月）で日本歴代３位となる２時間５分１６秒をマークし、大会新記録を樹立。初の世界への切符をつかんだ。「今まで通り順調に練習を積めている。大迫傑さんの（東京五輪の）６番を超えて上位入賞を狙う」と内定当初からの目標である?大迫傑