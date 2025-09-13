【モデルプレス＝2025/09/13】女優の仁村紗和が12日、自身のInstagramを更新。オレンジ色の髪色にイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】仁村紗和、暗髪から派手カラーにイメチェン◆仁村紗和、オレンジヘアで大胆イメージチェンジを披露仁村はオレンジ色の絵文字を並べた投稿でヘアカラーチェンジを報告。北岡稔章氏が撮影した写真を並べ、明るいオレンジ色に染めた髪を披露している。この投稿に、ファンか