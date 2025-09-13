【モデルプレス＝2025/09/13】実業家でタレントの川崎希が9月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。第3子の寝顔を公開し、反響が寄せられている。【写真】川崎希、0歳次女の寝顔が可愛すぎる◆川崎希、0歳次女の寝顔公開川崎は「zZZ」と添え、写真を公開。白のパジャマを着た娘が両腕を上に伸ばし、眠っている様子を披露した。この投稿に、ファンからは「愛おしすぎる」「ポーズも可愛い」「大きくなってますね」「微笑ましい