BE:FIRST（C）ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 ７人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが13日、千葉市蘇我スポーツ公園で開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演。4年連続の出演となったステージで、ライブ初披露となる新曲「Secret Garden」を含む全10曲をパフォーマンスし、LOTUS STAGEを沸かせた。【写真】BE:FIRST「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」パフォーマンスの模様中でもライブで初披露となった