松井珠理奈が、10年ぶりとなる2nd写真集『アイヲシル』（宝島社）を9月9日に発売。13日、都内にて発売記念イベントを行い、写真集に込めた思いや、今後の活動について、さらに“結婚についての理想”も語った。【写真】松井珠理奈、結婚への理想を語った松井珠理奈松井自ら「写真集を出したい」とマネージャーに相談し、実際に刊行に至った本書。「アイドル時代は強がっていて、“松井珠理奈はこうあらなければいけない！”と