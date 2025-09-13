スポーツ報知では東京世界陸上に出場する話題の日本人選手を随時、紹介する。＊＊＊＊＊１４日に行われる女子マラソンで世界大会に初出場する小林香菜（２４）＝大塚製薬＝は、異例の経歴を持つランナーだ。今年１月の大阪国際女子マラソンで、パリ五輪６位入賞の鈴木優花（２６）＝第一生命グループ＝をラスト約８００メートルでかわし、日本勢トップの２位で代表権をつかみ取った。昨年まで、早大のサークル「早