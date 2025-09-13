◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節横浜ＦＭ―川崎（１３日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで川崎と対戦する。現在チームはＪ１残留圏内の１７位に位置するが、降格圏内の１８位湘南とは勝ち点２５で並んでおり、今季最多４万人超の来場者が見込まれている神奈川ダービーは負けられない一戦となる。先発が発表され、ケガで離脱していたＤＦ角田涼太朗がリーグ３戦ぶりに先発復帰する。以下が横浜ＦＭのメンバー。【横浜