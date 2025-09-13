◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１３日・東京Ｄ）阪神が５回に一挙７得点で逆転に成功した。３―６の５回、１死から３者連続四球で満塁。坂本の左前適時打で１点を返すと、熊谷が押し出し四球を選び、原口は投手強襲の同点内野安打だ。なおも２死満塁で中野が走者一掃の三塁打、森下にも適時打が生まれた。今季最多の１イニング７得点で、試合を一気にひっくり返した。