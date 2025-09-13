◆パ・リーグロッテ―楽天（１３日・楽天モバイル）ロッテ・高部瑛斗外野手が「１番・中堅」でスタメン出場。２―２の同点で迎えた４回２死満塁の第３打席、楽天２番手の則本から右翼席に勝ち越しの満塁弾を放った。２試合連続の一発は、自身初のグランドスラム。「いい場面でまわってきたので、ホームランを打つことができて良かったです」と胸を張った。