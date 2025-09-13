◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節横浜ＦＭ―川崎（１３日・日産スタジアム）８位・川崎は、１７位・横浜ＦＭの敵地で神奈川ダービーを戦う。先発メンバーが発表され、川崎はルヴァン杯準々決勝を含め公式戦５戦連発中と絶好調のＦＷ伊藤達哉らが名を連ねた。勝てば今季初のリーグ３連勝となる。前回対戦（４月９日、Ｕ等々力）では壮絶な打ち合いの末、川崎が１点ビハインドの後半アディショナルタイム１０分、ＣＫからＤＦ高