◇MLB マリナーズ-エンゼルス(日本時間13日、T-モバイル・パーク)エンゼルスの菊池雄星投手がマリナーズ戦に先発。6回98球を投げ、被安打4、3奪三振、1失点の好投を見せました。直近3試合はいずれも5失点以上喫しての敗戦と苦しい投球が続いていた菊池投手は、今季31試合に投げ6勝11敗の成績。この試合では初回に先頭打者をライトフライに打ち取ると、現在53本塁打でメジャートップに立つカル・ローリー選手を内野ゴロに。その後も