秋雨前線や低気圧の影響で、北海道では13日夜から14日明け方にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあります。夜間に大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあり、厳重な警戒が必要です。秋雨前線上の低気圧が発達しながら北海道付近を通過する見込みです。北海道では、13日夜から活発な雨雲が流れ込み、非常に激しい雨の降る所があるでしょう。14日明け方にかけては、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれ