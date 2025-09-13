歌手の美川憲一さん（79）が、ペースメーカーの取り付け手術を受けて入院していることを、13日に公式サイトで発表しました。美川さんは公式サイトで「この度私事で恐縮ですが、最近、めまい等があり検査しましたら、洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）と解りました」と報告。続けて「9月11日にペースメーカーの取り付け手術が無事に終わり、現在入院しております」と明かしました。今後について、美川さんは「少しでも早く