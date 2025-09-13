◇セ・リーグ中日0―5広島（2025年9月13日マツダスタジアム）中日が広島に連日の完敗を喫した。先発のエース・高橋宏が6回8安打4失点と誤算。打線も広島投手陣を攻略できず、2戦連続の零敗となった。0―9で敗れた前夜の試合後に井上監督が「オレに言わせれば、今年ワーストのゲームだ、ワースト」とバッサリ。試合後にコーチ陣を集め「ボロ負け的な試合をした、明日に引きずらず、違った形でパフォーマンスを見せてく