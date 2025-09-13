「バレーボール男子・世界選手権、日本０−３トルコ」（１３日、マニラ）１次リーグが開幕し、世界ランク５位の日本は初戦で同１６位のトルコと対戦し、０−３（１９−２５、２３−２５、１９−２５）のストレート負けを喫した。５１年ぶりのメダルへの挑戦。石川祐希主将、高橋藍、宮浦健人らを中心に組み立てる日本だったが、第１セットはトルコのパワーと高さの前に苦戦。相手のエース、マンディラジに３本のサービスエー