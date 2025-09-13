イノシシが田んぼを荒らす被害が埼玉県加須市内で増えている。４〜８月にわなで捕獲されたイノシシは１６頭で、すでに昨年度（１５頭）を超えた。市北部にある「渡良瀬遊水地」で増えた個体が出没しているとみられ、市は対応に追われている。（西部悠大）８月上旬の早朝、同市栄の大谷寿男さん（５７）が自身の田んぼに、直径１メートルほどの穴があるのを見つけた。餌のミミズを探したり、泥浴びをしたりするため、イノシシが