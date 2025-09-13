静岡・伊東市で8月31日、左から合流しようとした車を避けた黒い車が、反対車線に出て対向車と接触した。弁護士は、直接ぶつかった車だけでなく、合流した車にも過失の可能性があり、優先車を妨げない義務がある合流側の責任が重くなる場合もあると説明している。「お互い無理やりいっちゃって」接触の責任は両方の車になる可能性静岡・伊東市で8月31日、車線が減少する地点での思わぬ事故をカメラが捉えた。事故の直前、車線が減少