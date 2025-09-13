NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。ヤクルトは高梨裕稔投手の登録を抹消しました。高梨投手は前日12日のDeNA戦で先発し、初回に3連打を浴び2点を先制されるなど、5回101球を投げ、被安打8、4失点で降板し敗戦投手となりました。ここまで16試合で2勝6敗、防御率3.21となっています。