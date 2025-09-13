◆日本、韓国、アジア共催男子プロゴルフツアーシンハンドンヘ・オープン第３日（１３日、韓国・ジャックニクラウスＧＣ＝７４７１ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、６位で出た２０２２年日本ツアー賞金王の比嘉一貴（フリー）が８バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１４アンダーで単独トップに浮上。今季２勝目、通算８勝目に王手をかけた。同じく６５で回ったスコット・ビンセント（ジンバブエ）が１