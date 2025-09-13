元HKT48で俳優・タレントの田中美久（24）が13日、自身のインスタグラムを更新。「ここで初公開!!!!」と“印象ガラリ”なピンク髪を披露した。【写真】「雰囲気が変わった」“人生初のピンク髪”を披露した田中美久「田中美久、人生初のピンク髪になりました!!!!! きゃーーーーー」と元気に報告し、自撮りショットをアップ。透明感のある淡いピンク色に染まったニューヘアを披露した。「似合ってますか???」と呼びかける田中