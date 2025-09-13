「巨人−阪神」（１３日、東京ドーム）近鉄、巨人で活躍したタフィ・ローズ氏が試合観戦に訪れた。五回終了時、バックネット裏で観戦する姿が紹介されると、満員のスタンドからは驚きの声と歓声が上がった。スコアボードのビジョンにも映し出されると、巨人のユニホームを着たローズ氏も、立ち上がって両手を挙げて歓声に応えた。ローズ氏はＮＰＢ通算４６４本塁打をマーク。近鉄、巨人で計４度の本塁打王を獲得したスラッガ