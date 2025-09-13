「チャレンジＣ・Ｇ３」（１３日、阪神）２番人気のオールナット（牡４歳、栗東・高野）が、マジックマンに導かれ、鮮やかに重賞初制覇を果たした。五分にスタートを切ると、中団後方の内をじっくり進む形に。１０００メートル通過が５８秒４というハイペースの中で脚をためると、直線へ向き一気に加速。ラチ沿いにスペースを見つけると即座に進路を切り替え、グングン伸びて上がり最速タイの脚で突き抜けた。鞍上の手腕も光る