9月13日、阪神競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（牝・ダ1400m）は、松山弘平騎乗の3番人気、クリムゾンキャット（牝2・栗東・上村洋行）が快勝した。4馬身差の2着にフィアーブル（牝2・栗東・長谷川浩大）、3着にシュヴェスター（牝2・栗東・高橋亮）が入った。勝ちタイムは1:25.8（良）。1番人気でJ.モレイラ騎乗、アンガーザガール（牝2・栗東・東田明士）は6着、2番人気で武豊騎乗、セラサイト（牝2・栗東・茶木太樹）は9着敗