9月13日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1200m）は、吉村誠之助騎乗の3番人気、シラヌイ（牝2・栗東・高橋亮）が勝利した。クビ差の2着にトップアタック（牡2・栗東・小椋研介）、3着に2番人気のディジーピナクル（牡2・栗東・千田輝彦）が入った。勝ちタイムは1:10.2（良）。1番人気で松山弘平騎乗、パーシャングレー（牡2・栗東・池添学）は、10着敗退。