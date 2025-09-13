ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が１２日（日本時間１３日）の敵地レッドソックス戦で２試合連発となる４７号本塁打を放った。初回、先発右腕・ジオリトの１４８キロ直球を捉えた一発は左翼にそびえるグリーンモンスター越える飛距離４６８フィート（約１４２・６メートル）の特大弾となった。これで通算３６２本塁打となり、ジョー・ディマジオを抜いて球団単独４位となった。前日１１日（同１２日）のタイガ