巨人が１３日の阪神戦（東京ドーム）で３点リードの５回にカイル・ケラー投手（３２）ら救援陣が阪神打線に捕まり一挙７点を失った。悪夢が待ち受けていた。中山の逆転満塁弾、岸田の２ランなどから一気に主導権を奪いリードを広げていた巨人だったが、５回に入ると一転。この回からマウンドに上がった２番手・ケラーが一死から３者連続四球でピンチを招くと、坂本に適時打、続く熊谷に押し出し四球を与えて１点差にまで詰め寄