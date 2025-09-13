フランス２部スタッド・ランスのＭＦ中村敬斗が、昇格争うライバルクラブから警戒されている。中村はチームの２部降格で移籍を模索していたとされ、７月中旬から不在にしていたが、Ｓランスは１１日に練習復帰を発表。昨季フランス１部リーグで１１ゴールをマークした中村は、１年で１部再昇格へ向けて大きな戦力となるのは間違いない。つまりライバルクラブにとって厄介な選手というわけ。Ｓランスと同じ今季２部降格組のサ