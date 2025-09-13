【モデルプレス＝2025/09/13】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが9月12日、自身のInstagramストーリーを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】郡司恭子アナ、作り置き・時短レシピ活用した“ひとりご飯”◆郡司恭子アナ「ひとりご飯」公開郡司は「ひとりご飯なので簡単に」とし、5品並んだ食卓を公開。「レンジですき焼き風 野菜の焼き浸し（つくりおき） プチトマト お味噌汁（頂き物のフリーズドライ） とうも